17:20 22 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре

В подмосковных больницах остаются 22 отравившихся строителя

© Sputnik / Sergey Malgavko
Происшествия
Получить короткую ссылку
28 0 0

Состояние всех пострадавших узбекистанцев врачи оценивают как удовлетворительное.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В больницах остаются 22 строителя из Узбекистана, отравившихся в подмосковных Котельниках, их состояние оценивается как удовлетворительное, они получают всю необходимую помощь. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 26 человек, один из них скончался, еще 23 госпитализированы.

Скорая помощь
© Sputnik / Наталья Селиверстова
МЧС Узбекистана опубликовало список отравившихся в Подмосковье строителей
"На данный момент в медучреждениях Подмосковья находятся на госпитализации 22 человека, все они поступили накануне в связи с происшествием в Котельниках. Пациенты проходят лечение в Люберецкой районной больнице №1, в Раменской центральной районной больнице, в Люберецкой районной больнице №2, а также в Жуковской городской больнице. Они получают необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора сообщили, что отравившиеся строители возводили ЖК "Оранж парк".

Теги:
Отравление, Московская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Курбан хайит в Узбекистане
Как отмечают Курбан хайит в странах СНГ
В Осло прошли соревнования по прыжкам в воду животом
В Осло экстремалы соревновались в прыжках в воду животом
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054