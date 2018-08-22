В подмосковных больницах остаются 22 отравившихся строителя

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В больницах остаются 22 строителя из Узбекистана, отравившихся в подмосковных Котельниках, их состояние оценивается как удовлетворительное, они получают всю необходимую помощь. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 26 человек, один из них скончался, еще 23 госпитализированы.

© Sputnik / Наталья Селиверстова МЧС Узбекистана опубликовало список отравившихся в Подмосковье строителей

"На данный момент в медучреждениях Подмосковья находятся на госпитализации 22 человека, все они поступили накануне в связи с происшествием в Котельниках. Пациенты проходят лечение в Люберецкой районной больнице №1, в Раменской центральной районной больнице, в Люберецкой районной больнице №2, а также в Жуковской городской больнице. Они получают необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора сообщили, что отравившиеся строители возводили ЖК "Оранж парк".