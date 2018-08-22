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Полицейский автомобиль в Германии

В Берлине по подозрению в терроризме задержан гражданин России

Bernd Thissen / dpa / AFP
Происшествия
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Магомеда Али-С. Генпрокуратура обвиняет в подготовке тяжкого преступления против государства с использованием взрывчатых веществ.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В Берлине по подозрению в подготовке террористического акта задержали 31-летнего гражданина России, сообщает РИА Новости.

Генпрокуратура обвиняет Магомеда Али-С. в подготовке тяжкого преступления против государства с использованием взрывчатых веществ.

Операцию проводило спецподразделение федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции, сотрудники также обыскали квартиру подозреваемого.

В середине июля в США за покушение на тюремного охранника осудили выходца из Узбекистана Фазлиддина Курбанова, ранее он получил 25 лет тюрьмы за терроризм. В 2012-2013 годах он был связан с террористической группировкой "Исламское движение Узбекистана", поддерживал с организаторами связь через интернет и планировал совершить нападения на военных в Айдахо и Техасе.

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Теги:
Полиция, Терроризм, Берлин



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