В Андижанской области сын ранил своего отца степлером

У них произошла ссора, в результате пострадавшего госпитализировали, а молодого человека задержали.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Под Андижаном сын ранил отца степлером, сообщает пресс-служба МВД.

"21 августа в Кургантепинском районе Андижанской области И.Е. в результате семейной ссоры ранил отца стeплером. В результате отец госпитализирован, сын задержан", - уточняется в сообщении.

Согласно статье 110 Уголовного кодекса Узбекистана, систематическое нанесение побоев или иные действия, носящие характер истязания, наказываются исправительными работами до двух лет или арестом до шести месяцев либо ограничением свободы от года до трех лет.

При этом, если преступление совершалось по отношению к несовершеннолетнему, беременной женщине или заведомо беспомощному человеку, виновному могут присудить исправительные работы от двух до трех лет или приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет.