Под Великим Новгородом узбекистанец пытался дать взятку полицейскому

Мужчина хотел освободить своего друга от административной ответственности, но на него самого возбудили уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В городе Пестово Новгородской области уроженца Узбекистана поймали на попытке взятки сотруднику полиции, сообщают "Невские новости".

Мужчина надеялся оградить от административной ответственности своего друга, но в результате на него самого завели уголовное дело.

По данным следствия, 53-летний гражданин республики предложил 15 тысяч рублей начальнику отделения уголовного розыска ОМВД по Пестовскому району.

Полицейский отказался от денег и передал информацию руководству.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, подозреваемого задержали.

Согласно статье 291 Уголовного кодекса России, дача взятки должностному лицу наказывается штрафом до 500 тысяч рублей или исправительными работами до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной или десятикратной суммы взятки.