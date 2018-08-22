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Стеклянный шар

Лжецелительница из Узбекистана обманула пенсионерок на 1,4 млн рублей

CC0 / pixabay
Происшествия
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Узбекистанка выманивала у пожилых женщин золото и деньги, обещая снять порчу.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В Самаре лжецелительница из Узбекистана обманула пенсионерок на 1,4 миллиона рублей, сообщает "КП - Самара".

По данным следователей, 56-летняя иностранка снимала с пенсионерок порчу. Вместе со своей подельницей она разыгрывала спектакль, используя сырое яйцо и черные нитки, и выманивала у пожилых женщин все ценности.

Для того чтобы избавиться от порчи, пенсионерки по просьбе узбекистанки приносили ей золото и деньги, после чего мошенница пропадала.

Таким образом она обманула трех пенсионерок: первая лишилась 91 тысячи рублей, вторая – более миллиона рублей, а третья – около 300 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, гражданка Узбекистана задержана.

Теги:
Мошенничество, Самара



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