Конфликт возле гипермаркета в Ташкенте закончился поножовщиной

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Житель Алмазарского района Ташкента в результате возникшей ссоры нанес ножевое ранение гражданину Т. возле гипермаркета "Самарканд Дарвоза".
Инцидент произошел в Шайхантахурском районе города Ташкента. Пострадавший доставлен в больницу, подозреваемый Ш. задержан, передает пресс-служба МВД Узбекистана.
Охранник отказался его пропускать, в ответ боец нанес ему удар в области живота. Завязалась драка. Чемпион получил множественные телесные повреждения и от полученных травм скончался в больнице.