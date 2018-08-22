Конфликт возле гипермаркета в Ташкенте закончился поножовщиной

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Посол: товарооборот между РФ и Узбекистаном в 2018 году вырос почти на треть По итогам шести месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами достиг уже 2,8 млрд долларов, заявил посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов. 1

Гражданство России получили 16 уроженцев Узбекистана Всего гражданство России получили более ста человек, а также президент восстановил в гражданстве двух уроженцев Белоруссии. 204