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Гипермаркет Самарканд Дарвоза в Ташкенте

Конфликт возле гипермаркета в Ташкенте закончился поножовщиной

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Пострадавший возле "Самарканд Дарвоза" доставлен в больницу, подозреваемый задержан.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Житель Алмазарского района Ташкента в результате возникшей ссоры нанес ножевое ранение гражданину Т. возле гипермаркета "Самарканд Дарвоза". 

Инцидент произошел в Шайхантахурском районе города Ташкента. Пострадавший доставлен в больницу, подозреваемый Ш. задержан, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Это не первый случай, когда конфликт заканчивается поножовщиной. Недавно был убит чемпион Узбекистана по MMA Джамшид Кенжаев, который пытался пронести нож в клуб "Аурум 898".

Охранник отказался его пропускать, в ответ боец нанес ему удар в области живота. Завязалась драка. Чемпион получил множественные телесные повреждения и от полученных травм скончался в больнице.




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