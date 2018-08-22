В Москве мальчик впал в кому после обряда обрезания

В Москве возбудили дело против сделавшего обрезание мальчику уроженца Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который неудачно провел обрезание двухлетнему ребенку на дому, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на управление СК России по Москве.

Его подозревают в незаконном осуществлении медицинской деятельности. По данным ведомства, у 54-летнего подозреваемого не было лицензии на подобную деятельность.

В настоящее время ведется расследование инцидента, а фигурант уголовного дела отпущен под подписку о невыезде.

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Как сообщается, накануне в Новой Москве мальчик-таджикистанец впал в кому после операции обрезания, проведенной в домашних условиях. Хирургом оказался мужчина родом из Таджикистана.

В результате действий врача у ребенка начались судороги, а затем произошел анафилактический шок. В состоянии комы он был доставлен в городскую клиническую больницу.

Впоследствии медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, пострадавший пришел в себя и стал поправляться.

Родители мальчика рассказали, что специалиста, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые.