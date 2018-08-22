22:16 22 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Узбекские милиционеры

Опорочили мундир: в Ташкенте милиционеров могут осудить за поведение в кафе

Sputnik
Происшествия
Получить короткую ссылку
102310

На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, как сотрудники правоохранительных органов грубо разговаривают с персоналом.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Прокуратура Ташкента проверяет видеозапись, на кадрах которой сотрудники столичной милиции грубо обращаются с персоналом одного из кафе, сообщает UzNews.

Правоохранительные органы начали служебное расследование, действиям каждого из милиционеров дадут объективную оценку, в ближайшее время будут приняты меры.

Милицейская машина
© Sputnik / Игорь Лекаркин
Боролся с наркотиками: замглавы отдела МВД Таджикистана пойман на взятке

Масштабная работа по улучшению кадров узбекистанской милиции проводилась в 2017 году. С января по ноябрь к уголовной ответственности привлекли более 200 сотрудников, 7,5 тысячи – к дисциплинарной.

С января 2018 года в республике ввели новый порядок контроля государственных органов – чиновников начали штрафовать за невыполнение необходимых показателей. Они могут потерять до 10% от оклада за неисполнение утвержденного прогноза, 10% - за превышение налоговой задолженности по платежам, 10% - за невыполнение расчетных показателей. В основном изменения касаются специалистов налоговой и финансовой сферы.

Теги:
Кафе, милиционер, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фишки казино
    Помощь другу

    В МВД Казахстана прокомментировали видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на начальника ДВД Атырауской области, играет в казино.

  • Газовая плита. Архивное фото
    Бишкек без газа

    В Бишкеке на три дня отключают газ - голубого топлива не будет в двух центральных квадратах столицы.

  • Хайрулло Мирсаидов, архивное фото
    Свободен!

    Суд освободил руководителя сборной команды КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова, ранее приговоренного к 12 годам тюрьмы.

  • Махбуба Мамедзаде
    Не просто Мария

    Модель из Баку заявляет, что вынуждена была сделать необычное объявление в "агентстве по торговле невинностью", чтобы обеспечить свое будущее.

  • Аисты начали готовиться к отлету из Беларуси
    На взлет!

    Аисты начали собираться в многочисленные стаи на полях в Беларуси. Смотрите на видео, как птицы готовятся к отлету в теплые края.

  • Виталий Габния
    "Ухожу, чтобы отстоять честь"

    Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил об отставке - причиной он назвал инцидент, произошедший в минувшие выходные.

  • Фишки казино
    Помощь другу

    В МВД Казахстана прокомментировали видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на начальника ДВД Атырауской области, играет в казино.

  • Газовая плита. Архивное фото
    Бишкек без газа

    В Бишкеке на три дня отключают газ - голубого топлива не будет в двух центральных квадратах столицы.

  • Хайрулло Мирсаидов, архивное фото
    Свободен!

    Суд освободил руководителя сборной команды КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова, ранее приговоренного к 12 годам тюрьмы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Курбан хайит в Узбекистане
Как отмечают Курбан хайит в странах СНГ
Как в посольстве России в Аргентине сожгли кокаин
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054