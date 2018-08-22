Опорочили мундир: в Ташкенте милиционеров могут осудить за поведение в кафе

На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, как сотрудники правоохранительных органов грубо разговаривают с персоналом.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Прокуратура Ташкента проверяет видеозапись, на кадрах которой сотрудники столичной милиции грубо обращаются с персоналом одного из кафе, сообщает UzNews.

Правоохранительные органы начали служебное расследование, действиям каждого из милиционеров дадут объективную оценку, в ближайшее время будут приняты меры.

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Масштабная работа по улучшению кадров узбекистанской милиции проводилась в 2017 году. С января по ноябрь к уголовной ответственности привлекли более 200 сотрудников, 7,5 тысячи – к дисциплинарной.

С января 2018 года в республике ввели новый порядок контроля государственных органов – чиновников начали штрафовать за невыполнение необходимых показателей. Они могут потерять до 10% от оклада за неисполнение утвержденного прогноза, 10% - за превышение налоговой задолженности по платежам, 10% - за невыполнение расчетных показателей. В основном изменения касаются специалистов налоговой и финансовой сферы.