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При столкновении "Кобальта" с автокраном в Хорезме погибли трое человек

© Pixabay
Происшествия
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ДТП произошло на 481-м километре дороги Гузар - Бухара - Нукус - Кунграт - Бейнеу.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Хазараспском районе Хорезмской области "Кобальт" столкнулся с автокраном марки "МАЗ-5334", сообщает пресс-служба МВД Узбекистана

Авария произошла на 481-м километре дороги Гузар - Бухара - Нукус - Кунграт - Бейнеу. Легковушка врезалась в заднюю часть автокрана.

"Пассажиры "Кобальта" - мать водителя Н.Р. и ее родственница Г.Д., получив травмы, скончались на месте происшествия", - уточняется в сообщении.

Другие пассажирки У.К. и М.К были госпитализированы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, одна из них умерла в больнице.

Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, Хорезмская область



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