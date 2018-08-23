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Преступник за решеткой

Узбекистанца задержали при попытке попасть в Кыргызстан по чужому паспорту

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Он использовал документ своего знакомого после утери собственного и пытался въехать в РК из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. На КПП "Камаджай-автодорожный" задержали гражданина Узбекистана, который пытался въехать в Кыргызстан по чужому паспорту, сообщает "Вечерний Бишкек".

Мужчина 1986 года рождения предъявил пограничнику загранпаспорт своего знакомого, который одолжил в связи с потерей собственных документов.

Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
© Sputnik / Сергей Пятаков
Узбекистан и Кыргызстан определили линию границы еще на двух участках

Сотрудники контрольно-пропускного пункта передали задержанного в УГКНБ по Кадамжайскому району Баткенской области.

В середине августа Узбекистан договорился с Кыргызстаном об обмене земельными участками. РУ передает соседней республике территорию, которая соприкасается с Ак-Ташской сельской управой Кара-Суйского района Ошской области, а эксклав Барак, ранее располагавшийся в Кыргызстане, отойдет Узбекистану.

С 1 по 7 августа в Фергане прошли встречи рабочих групп по делимитации границы, стороны обговорили завершение очередного этапа.

Теги:
граница, паспорт, Кыргызстан



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