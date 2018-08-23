Воры задержаны, мотоцикл возвращен владельцу

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Ташкентские милиционеры раскрыли кражу мотоцикла, сообщает пресс-служба ГУВД города Ташкента.

Житель Учтепинского района 29-летний Тулкин Ш. обратился в органы внутренних дел с заявлением об угоне мотоцикла марки LIFAN.

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В ходе оперативных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Ими оказались 18-летний Михаил К. и 28-летний Анатолий К. Подозреваемые были задержаны и признались в содеянном. Угнанный мотоцикл был обнаружен в доме знакомой Анатолия, проживающей в Мирзо-Улугбекском районе. Злоумышленники сняли и выбросили госномер с транспортного средства.

На допросе выяснилось, что это не первая их кража. Задержанные признались в похищении нескольких велосипедов на территории Мирзо-Улугбекского района.

Правоохранительными органами ведется расследование. В ходе следствия будут установлены условия и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, причины, толкнувшие подозреваемых к совершению противоправных деяний.

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Напомним, согласно статье 267 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, угон транспортного средства наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.

То же действие, совершенное повторно или опасным рецидивистом, либо по предварительному сговору группой лиц, либо с насилием или угрозой применения насилия, а также в целях хищения транспортного средства путем кражи или грабежа, наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.