Воры задержаны, мотоцикл возвращен владельцу

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Ташкентские милиционеры раскрыли кражу мотоцикла, сообщает пресс-служба ГУВД города Ташкента.
Житель Учтепинского района 29-летний Тулкин Ш. обратился в органы внутренних дел с заявлением об угоне мотоцикла марки LIFAN.
На допросе выяснилось, что это не первая их кража. Задержанные признались в похищении нескольких велосипедов на территории Мирзо-Улугбекского района.
Правоохранительными органами ведется расследование. В ходе следствия будут установлены условия и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, причины, толкнувшие подозреваемых к совершению противоправных деяний.
То же действие, совершенное повторно или опасным рецидивистом, либо по предварительному сговору группой лиц, либо с насилием или угрозой применения насилия, а также в целях хищения транспортного средства путем кражи или грабежа, наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.