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Древесина

Бизнесмен из РФ незаконно отправил в Узбекистан древесину на 22 млн рублей

© Sputnik/Виктор Толочко
Происшествия
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Предприниматель предоставлял при таможенном декларировании подложные документы.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Красноярская таможня возбудила три уголовных дела по факту контрабанды леса на сумму около 22 миллионов рублей, сообщает пресс-служба таможенного управления.

Директор красноярского общества с ограниченной ответственностью 27-летний гражданин России организовал незаконный экспорт пиломатериалов в Узбекистан.

Предприниматель предоставлял при таможенном декларировании заведомо подложные документы.

Таким образом в период с января по июль 2017 года были незаконно вывезены пиломатериалы хвойных пород объемом 3,4 тысячи кубометров на общую сумму порядка 22 миллионов рублей.

Правоохранители занимаются расследованием произошедшего.

Теги:
Красноярск, Россия, Мошенничество



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