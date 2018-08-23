В России могут арестовать заказчика теракта в Санкт-Петербурге

Следствие просит применить меры к уроженцу Кыргызстана Сирожиддину Мухтарову, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Следствие просит арестовать заочно возможного заказчика теракта в метро в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года, сообщает РИА Новости.

Уроженцу Республики Кыргызстан Сирожиддину Мухтарову предъявили обвинение в вербовке террористов, также суд рассмотрит ходатайство в отношении Мухтарова Б.М., его подозревают в терроризме, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ и устройств, а также в незаконном их изготовлении.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Участника подготовки теракта в Петербурге осудили на 2,5 года колонии

По данным следствия, Мухтаров занимался организацией деятельности незаконного формирования "Джамаат Таухид ва Джихад" и, в том числе, стал одним из участников террористической атаки на Посольство Китая в Бишкеке.

В начале апреля прошлого года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт - 2" прогремел взрыв, погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.