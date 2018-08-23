19:29 23 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Преступник за решеткой

В России могут арестовать заказчика теракта в Санкт-Петербурге

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
Получить короткую ссылку
89 0 0

Следствие просит применить меры к уроженцу Кыргызстана Сирожиддину Мухтарову, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Следствие просит арестовать заочно возможного заказчика теракта в метро в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года, сообщает РИА Новости.

Уроженцу Республики Кыргызстан Сирожиддину Мухтарову предъявили обвинение в вербовке террористов, также суд рассмотрит ходатайство в отношении Мухтарова Б.М., его подозревают в терроризме, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ и устройств, а также в незаконном их изготовлении.

Обвиняемый (справа) по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании Мосгорсуда
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Участника подготовки теракта в Петербурге осудили на 2,5 года колонии

По данным следствия, Мухтаров занимался организацией деятельности незаконного формирования "Джамаат Таухид ва Джихад" и, в том числе, стал одним из участников террористической атаки на Посольство Китая в Бишкеке.

В начале апреля прошлого года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт - 2" прогремел взрыв, погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Теги:
теракт, Санкт-Петербург, арест



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Финансовая отчетность, фото из архива
    Игра на понижение

    Ослабление российского рубля, а также девальвация турецкой лиры и иранского риала могут привести к увеличению импорта из этих стран в Азербайджан.

  • Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
    Без света

    Из-за несанкционированных работ по прокладке труб без электроэнергии остались сорок населенных пунктов в Брестской области Беларуси.

  • Абхазский язык
    Абхазский для всех

    Программа по реализации закона "О государственном языке Республики Абхазия" вступит в силу в 2019 году.

  • Члены вооруженной группы, захватившей здание полка ППС в Ереване. Варужан Аветисян
    Путь в политику

    Группировка "Сасна црер", захватившая летом 2016 полк полиции в Ереване, самоликвидируется, а ее члены сформируют одноименную партию.

  • Александра Гапоненко освободили до суда
    Свободен!

    Рижский суд освободил из-под стражи правозащитника Александра Гапоненко, который был арестован весной этого года.

  • Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху
    Исторические перекосы

    Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне его визита в Литву призвали помешать попыткам властей балтийской республики переписать историю.

  • курс валют
    Эхо войны

    Почувствуют ли в Молдове санкционные войны Соединенных Штатов и России – читайте в материале Sputnik.

  • Александр Петров - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонской Республике
    Неприемлемый термин

    Посол России в Эстонии Александр Петров прокомментировал намерение представителей эстонского руководства истребовать с Москвы компенсацию за "советскую оккупацию".

  • Павел Ковальский: российский советник по экономике
    Успешные проекты

    Российский советник в Южной Осетии рассказал Sputnik, почему в республику стоит вкладывать средства.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Изготовление узбекского тандыра
Секреты тандырщика в третьем поколении
Брифинг, посвященный мерам по улучшению инвестиционной привлекательности Узбекистана.
Инвестируйте в Узбекистан: как республика привлекает иностранный капитал
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054