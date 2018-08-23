23:06 23 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Здание Басманного суда города Москвы

Суд в Москве заочно арестовал второго организатора теракта в Петербурге

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
Получить короткую ссылку
41 0 0

Бобиржону Махбубову предъявлены обвинения в организации теракта, незаконном хранении взрывчатки, а также в незаконном изготовлении бомб — всего по 12 преступлениям.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Басманный суд Москвы заочно арестовал уроженца Узбекистана Бобиржона Махбубова - предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга, произошедшего в 2017 году.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Махбубову меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская.

Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого в Россию либо с момента задержания на территории РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Обвиняемый (справа) по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании Мосгорсуда
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Участника подготовки теракта в Петербурге осудили на 2,5 года колонии
Махбубову предъявлены обвинения в организации теракта, незаконном хранении взрывчатки, а также в незаконном изготовлении бомб — всего по 12 преступлениям.

По словам следователя, просившего заочно арестовать 36-летнего обвиняемого, было установлено, что Махбубов находится за пределами России. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство 17 июля 2017 года. Кроме того, у него отсутствует гражданство РФ. Прокурор ходатайство поддержала, отметив, что причастность обвиняемого к теракту подтверждена.

Ранее суд уже заочно арестовал предполагаемого организатора теракта Сирожиддина Мухтарова на аналогичный срок.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В России могут арестовать заказчика теракта в Санкт-Петербурге
Уроженец Кара-Суйского района Кыргызстана Мухтаров считается главарем запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад". По данным спецслужб Киргизии, он причастен к нескольким терактам на своей родине.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Взрыв в вагоне устроил смертник Акбаржон Джалилов — кроме него, погибли еще 15 человек.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Финансовая отчетность, фото из архива
    Игра на понижение

    Ослабление российского рубля, а также девальвация турецкой лиры и иранского риала могут привести к увеличению импорта из этих стран в Азербайджан.

  • Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
    Без света

    Из-за несанкционированных работ по прокладке труб без электроэнергии остались сорок населенных пунктов в Брестской области Беларуси.

  • Абхазский язык
    Абхазский для всех

    Программа по реализации закона "О государственном языке Республики Абхазия" вступит в силу в 2019 году.

  • Члены вооруженной группы, захватившей здание полка ППС в Ереване. Варужан Аветисян
    Путь в политику

    Группировка "Сасна црер", захватившая летом 2016 полк полиции в Ереване, самоликвидируется, а ее члены сформируют одноименную партию.

  • Александра Гапоненко освободили до суда
    Свободен!

    Рижский суд освободил из-под стражи правозащитника Александра Гапоненко, который был арестован весной этого года.

  • Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху
    Исторические перекосы

    Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне его визита в Литву призвали помешать попыткам властей балтийской республики переписать историю.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Изготовление узбекского тандыра
Секреты тандырщика в третьем поколении
Брифинг, посвященный мерам по улучшению инвестиционной привлекательности Узбекистана.
Инвестируйте в Узбекистан: как республика привлекает иностранный капитал
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054