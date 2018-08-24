Правоохранители изъяли 1,5 миллиона долларов у экс-сотрудника МИД Казахстана

Карашев занимал должность ответственного секретаря МИД республики с июля 2014 по май 2018 года.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Правоохранители изъяли при обыске у подозреваемого в коррупции бывшего ответственного секретаря МИД Казахстана Анарбека Карашева полтора миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции республики.

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В июне официальный представитель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин сообщил, что Карашев арестован по подозрению в получении взяток в размере более 10 миллионов тенге (около 30 тысяч долларов). По информации Жахина, Карашева подозревают в том, что он покрывал противоправные действия трех руководителей подведомственной организации министерства. К уголовной ответственности по этому делу привлекаются шесть человек.

"При обыске у Карашева было изъято полтора миллиона долларов", - сказал заместитель председателя агентства Олжас Бектенов в ходе совещания в Министерстве иностранных дел Казахстана.

По его словам, Карашев обвиняется в получении на системной основе взяток от подчиненных за покровительство по службе.

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"Выявлены факты лоббирования Карашевым фирмы своего племянника, которая в нарушение норм закона о госзакупках была привлечена в качестве оператора по приобретению авиабилетов для заграничных командировок госслужащих. В результате завышения комиссионных сборов было похищено 9,8 миллиона тенге (около 27 тысяч долларов), выделенных из бюджета на эти цели", - сообщил Бектенов.

Следствие считает, что Карашев мог оплачивать фактически невыполненные объемы работ по капитальному ремонту здания Посольства Казахстана в Узбекистане.

"По предварительным данным, ущерб от этих действий составил порядка 70 миллионов тенге (порядка 194 тысяч долларов). Следствием также проверяется причастность к этому факту других ответственных должностных лиц министерства и указанного посольства", - сообщил Бектенов.

Карашев занимал должность ответственного секретаря МИД республики с июля 2014 года по май 2018 года.