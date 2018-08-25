В Самарканде арестовали мужчину, пытавшегося поставить секс-рабынь в Турцию

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Сотрудники УВД Навоийской области в аэропорту Самарканда задержали узбекистанца, который пытался продать гражданок Узбекистана в сексуальное рабство в Турцию. Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на пресс-службу МВД Узбекистана.

Мужчина пообещал трем разведенным женщинам из Навоийской области предоставить работу в Турции в качестве домработниц и продавщиц.

Непосредственно перед вылетом за границу злоумышленник сообщил узбекистанкам, что им придется заниматься проституцией в иностранном государстве. В случае отказа от поездки - потребовал от них немедленно возместить стоимость авиабилетов.

Сейчас мужчина арестован, проводятся следственные мероприятия.