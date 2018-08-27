В Самарканде грузовик задавил троих пешеходов

Водитель проезжал пятый километр автодороги Самарканд - Бухара в Тайлакском районе и наехал на людей, которые шли по правой стороне дороги.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В Тайлакском районе Самаркандской области водитель грузовика сбил троих пешеходов, сообщает UzNews.uz.

Это произошло в субботу, 25 августа, на пятом километре автодороги Самарканд - Бухара, двое потерпевших скончались на месте, один госпитализирован.

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии в Сурхандарье 23 августа, когда мужчина на Nexia сбил насмерть двоих велосипедистов на третьем километре дороги Карасув - Ангар. Оба переезжающих улицу погибли, правоохранители выясняют детали произошедшего.

Согласно статье 260 Уголовного кодекса Узбекистана, нарушение правил безопасности движения в случае смерти людей наказывается лишением свободы до 10 лет.

В 2018 году в республике продолжают работать над правилами дорожного движения и обеспечением безопасности на дорогах – ужесточают штрафы, устанавливают радары, усиливают ответственность за нарушения.