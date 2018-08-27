Отравившихся в Подмосковье узбекских строителей выписали из больницы

В подмосковных Котельниках отравились 26 строителей из Узбекистана, один из них скончался, 23 были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Все строители, отравившиеся на прошлой неделе в Котельниках, выписаны из больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

В подмосковных Котельниках отравились 26 строителей из Узбекистана, один из них скончался, 23 были госпитализированы.

"Все пострадавшие в результате происшествия в Котельниках выписаны из медучреждений Подмосковья", - заверили в Минздраве.

По факту гибели узбекистанца возбуждено уголовное дело, его тело будет отправлено на родину после завершения всех процессуальных процедур, заявили ранее Sputnik в Посольстве Узбекистана в Москве.

Отравившиеся строители возводили ЖК "Оранж парк". По данным посольства, всего на этом объекте работают около тысячи мигрантов.