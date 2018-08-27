Начальника отдела народного образования задержали с поличным

За обещание устроить М. учителем в школу №1 экс-глава отдела взял 200 долларов в качестве взятки.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Исполняющий обязанности начальника отдела народного образования Тахиаташского района Каракалпакстана был задержан по подозрению во взяточничестве.

"Сотрудниками проведено оперативное мероприятие, в ходе которого исполняющий обязанности начальника отдела народного образования Тахиаташского района М. задержан с вещественными доказательствами при получении от гражданина П. 200 долларов в качестве взятки. За это он обещал устроить его на работу учителем в школу №1 Тахиаташского района якобы с помощью высокопоставленных знакомых", – сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По данному факту в отношении М. возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.