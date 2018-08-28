Причину сильного запаха серы в Ташкенте объяснили в МЧС

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Причиной неприятного запаха, который почувствовали жители некоторых районов Ташкента, стала дырявая бочка с гидросульфатом натрия на железнодорожной товарной станции Чукурсай в Алмазарском районе, подтвердили Sputnik в МЧС.

Жители столицы Узбекистана почувствовали запах, напоминающий серу, вечером 27 августа.

Как подтвердили в МЧС, причиной стало попадание воды в оказавшуюся дырявой 50-литровую бочку с гидросульфатом натрия. Гидросульфат натрия — это кислая соль натрия и серной кислоты, когда он взаимодействует с водой, происходит реакция с выделением запаха.

Как сообщили в МЧС, этот груз прибыл на склад в Алмазарском районе 20 августа. Сотрудники МЧС в течение нескольких часов работали на месте и к раннему утру 28 августа территорию, где произошел инцидент, полностью отмыли щелочной водой.

и специальными средствами.