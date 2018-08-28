Скандал на ферме: в Бухаре рабочие получили травмы из-за удара кетменем

Согласно статье 109 УК Узбекистана, нанесение умышленных тяжких телесных повреждений наказывается в республике лишением свободы от пяти до восьми лет.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В Пешкунском районе Бухарской области рабочие на ферме получили травмы из-за удара кетменем, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Тринадцатого августа с.г. в Пешкунском районе Бухарской области водитель ООО "Варахша" С.И. на территории фермерского хозяйства "Ражаб Косим" в ходе скандала ударил кетменем по голове работников этого фермерского хозяйства, братьев М.К. и К.К. В результате принятых мер С.И. задержан", - говорится в сообщении.

Согласно статье 104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, умышленное тяжкое телесное повреждение наказывается ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет.

Кроме того, если побои или травмы нанесли беременной женщине, гражданам при исполнении служебного долга, с особой жестокостью или с корыстными намерениями, тюремный срок может увеличиться до восьми лет.