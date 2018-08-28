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Машина милиции в Ташкенте

В Ташкенте за год на 50% снизился уровень преступности

© Flickr / Aleksandr Zykov
Происшествия
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В 2017 году ГУВД зарегистрировало 8,1 тысячи нарушения, в 2018-м – чуть более 4 тысяч.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. За семь месяцев 2018 года в Ташкенте на 50,1% снизилось число преступлений, сообщает пресс-служба ГУВД.

В 2017 году в столице Узбекистана совершили 8,1 тысячи правонарушений, в 2018-м – чуть более четырех тысяч.

При этом количество убийств уменьшилось на 16,6%, разбойных нападений – на 71,8%, грабежей – на 63,2%, краж – на 51,6%, случаев мошенничества – на 45,8%, легких телесных повреждений – на 56,6% и преступлений на семейно-бытовой почве – на 43,3%.

"С 1 июля по 27 августа в ходе совместного ночного патрулирования выявлено 358 грубых нарушений ПДД, из них 292 – автомобиля, 66 – мотоциклов. Из них: без документов – 203 (163 а/м и 40 мотоциклов); превышение скорости – 28 (16 а/м и 12 мотоциклов); управляли т/с в состоянии алкогольного опьянения – 105 (98 а/м и 7 мотоциклов). На штрафплощадку помещены 202 т/с (145, а/м и 57 мотоциклов)", - уточняется в сообщении.

С конце июля в Ташкенте также принимаются обращения граждан о незаконной вырубке деревьев. Всего с 4 по 27 августа жители сообщили об этом 28 раз, одно из этих дел передано в суд.

Теги:
хокимият, преступность, Ташкент



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