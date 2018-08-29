Двое рабочих погибли после падения с 30-метровой высоты в Омске

Следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Четверо рабочих на элеваторе в Омске из-за обрыва троса подвесной конструкции упали с 30-метровой высоты; двое из них погибли, один тяжело травмирован, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по региону.

© Sputnik / Наталья Селиверстова На предприятии в Подмосковье двое рабочих умерли от отравления аммиаком

"По предварительным данным, вечером 28 августа 2018 года в Кировском административном округе Омска при проведении строительных работ по укреплению емкости для хранения зерна на элеваторе из-за обрыва троса и падения подвесной конструкции с 30-метровой высоты упали четверо рабочих", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что двое рабочих погибли на месте происшествия, еще один тяжело травмирован и находится в больнице, существенный вред здоровью четвертого рабочего не причинен.

Следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Устанавливаются все обстоятельства преступления, изъяты документы подрядной организации, осуществлявшей строительные работы, с участием альпинистов осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертные исследования, отметили в управлении.