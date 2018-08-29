В Анталье автобус с россиянами столкнулся с фурой: пострадали 13 туристов

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В ДТП в турецкой Анталье пострадали 13 россиян, у троих из них незначительные ушибы и царапины, сообщает пресс-служба Ростуризма.

ГУВД г. Ташкента В Самарканде грузовик задавил троих пешеходов

В среду в районе Антальи произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 25 российских туристов из города Белек в аэропорт. Ранее о произошедшей около 05:00 в среду аварии сообщили турецкие СМИ. По их данным, автобус, который вез 25 туристов из РФ в аэропорт, столкнулся с грузовым автомобилем и съехал с трассы, 11 россиян получили ранения и отправлены в больницы.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины. Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет", - говорится в сообщении.

Генконсульство РФ в Анталье ранее подтвердило информацию об 11 россиянах, пострадавших в ДТП.