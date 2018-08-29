В Ташкенте водителя побили за нарушение правил дорожного движения

Мужчина ехал по тротуару вместо проезжей части, у него возник конфликт с прохожим.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В столице Узбекистана водителя побили за езду по тротуарам, сообщает портал Podrobno.uz.

В Чиланзарском районе 26 августа уроженец Хорезмской области, 23-летний Мирзабек О. нарушил правила дорожного движения и вступил в конфликт с прохожим. Он получил травмы, медики доставили пострадавшего в больницу.

AP Photo / Anvar Ilyasov Какие улицы Ташкента перекроют в День независимости

Сотрудники ГУВД проводят проверку, дальнейшие обстоятельства произошедшего выясняются.

В 2018 году в Узбекистане активно совершенствуются правила дорожного движения – ужесточаются штрафы, устанавливаются радары, усиливается ответственность за нарушения.

В начале августа в соцсетях обсуждали видео, на кадрах которого молодые люди шли по проезжей части Ташкента и отказывались предъявлять документы. Ролик вызвал большой общественный резонанс, а нарушителей в итоге сопроводили в дежурную часть.