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Пешеходный переход в Ташкенте

В Ташкенте водителя побили за нарушение правил дорожного движения

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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29840

Мужчина ехал по тротуару вместо проезжей части, у него возник конфликт с прохожим.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В столице Узбекистана водителя побили за езду по тротуарам, сообщает портал Podrobno.uz.

В Чиланзарском районе 26 августа уроженец Хорезмской области, 23-летний Мирзабек О. нарушил правила дорожного движения и вступил в конфликт с прохожим. Он получил травмы, медики доставили пострадавшего в больницу.

Узбекский милиционер
AP Photo / Anvar Ilyasov
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Сотрудники ГУВД проводят проверку, дальнейшие обстоятельства произошедшего выясняются.

В 2018 году в Узбекистане активно совершенствуются правила дорожного движения – ужесточаются штрафы, устанавливаются радары, усиливается ответственность за нарушения.

В начале августа в соцсетях обсуждали видео, на кадрах которого молодые люди шли по проезжей части Ташкента и отказывались предъявлять документы. Ролик вызвал большой общественный резонанс, а нарушителей в итоге сопроводили в дежурную часть.

Теги:
Правоохранительные органы, Ташкент, дорога



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