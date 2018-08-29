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Машина таджикской милиции

В Ташкенте женщине плеснули в лицо кислотой

Sputnik
Происшествия
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Потерпевшая доставили в больницу, подозреваемых, проживающих в Алмазарском районе, задержали.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В Ташкенте группа неизвестных плеснула женщине в лицо кислотой, сообщает портал сообщает пресс-служба МВД.

"29 июня с.г. в Учтепинском районе города Ташкента на территории Чиланзар 11 квартал неизвестные плеснули в лицо кислотой гражданки Л.К. и скрылись с место происшествия. Л.К. была доставлена в больницу. В результате принятых мер за совершение данного преступления установлены и задержаны Н.А., Ш.Н., Д.А. и Х.А., проживающий в Алмазарском районе", - говорится в сообщении.

В Узбекистане подобные преступления чаще всего приравниваются к причинению тяжких телесных повреждений, которые наказываются лишением свободы от трех до 5 лет. В случае отягчающих обстоятельств – межнациональной или расовой вражды, особо жестокости  и других – тюремный срок может вырасти до 8 лет.

Теги:
Преступление, милиция, Ташкент



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