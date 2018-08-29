Житель Джизакской области задержан за присвоение 590 миллионов сумов

За деньги М. обещал устроить жену и зятя своего знакомого на работу, однако скрылся, не выполнив обещания.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Житель Дустликского района Джизакской области заявил о том, что у него выманили 590 миллионов сумов обманным путем, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Он рассказал, что некий М., проживающий в МСГ "Чинабад", пообещал устроить на работу его жену и зятя. При этом нужны были деньги, чтобы оплатить первоначальный платеж для получения кредита от банка и оформить другие документы. Для этого он взял 590 миллионов сумов, но не выполнил обещание и истратил деньги на свои нужды. В результате принятых мер М. был задержан.