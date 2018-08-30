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Самолет во время посадки

В Москве гражданин Таджикистана грозился взорвать самолет

CC0 / pixabay.
Происшествия
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Нарушитель применил физическую силу к бортпроводнику, командир корабля принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Таджикистанец угрожал взорвать самолет "Уральских авиалиний" рейса Москва - Душанбе, сообщает Sputnik Таджикистан.

В среду, 29 августа, около 19:00 мужчина 1993 года рождения напал на бортпроводника, командир воздушного судна принял решение о возвращении самолета в аэропорт вылета Жуковский.

Пассажиры спускаются по трапу в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Инцидент начался с драки, затем в ситуацию вмешались бортпроводники. Преступник угрожал якобы имеющейся у него бомбой. В результате одна из стюардесс получила травму лица.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку.

На прошлой неделе в Крыму задержали пять рейсов на вылет и прилет в аэропорту Симферополя, Boeing 747 из Петербурга авиакомпании "Россия" внепланово сел в аэропорту Ростова-на-Дону.

По мнению колумниста Sputnik Кыргызстан Асель Минбаевой, можно составить свод правил, как вести себя в самолете, чтобы не стать жертвой дебошира. Не стоит высказываться резко и грубить, лететь вместе с маленьким ребенком, если вы знаете, что он может повести себя шумно, снимать с себя одежду, особенно не очень чистую. Самое главное – вести себя спокойно и доброжелательно.

Теги:
Преступление, Таджикистан, Самолет



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