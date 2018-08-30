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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

В Узбекистане арестовали организатора подпольного тотализатора

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
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В ходе оперативных мероприятий, проведенных представителями прокуратуры, преступник был задержан с поличным.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Узбекские правоохранители арестовали в Кашкадарьинской области организатора подпольного тотализатора, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

"Узбекистанец Азиз Ахмедов занимался организацией тотализаторов, принимая денежные ставки на исход футбольных матчей. Он оставлял себе 10 процентов от выигрыша победителей. При этом активно вовлекал молодежь в игорный бизнес", - говорится в эфире телеканала.

Ахмедов обманным путем выиграл у Хушназарова 12 тысяч долларов. После этого, желая отыграться, юноша продолжил делать новые ставки и смог выиграть 9,6 тысячи долларов, однако организатор тотализатора отказался выдать эти деньги.

Окончилось все тем, что Ахмедов стал сам вымогать у парня крупную сумму денег путем угроз и шантажа.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных представителями прокуратуры, преступник был задержан с поличным в момент получения полутора тысяч долларов от юноши.

Теги:
Узбекистан, мошенничество



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