16:07 31 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Наручники на столе

Ходиев освобожден по делу об отмывании денег совместно с экс-генпрокурором

© Flickr/ Jordan Gillespie
Происшествия
Получить короткую ссылку
165 0 0

Алишер Ходиев был арестован в марте этого года в Барселоне, ранее он выразил желание добровольно сотрудничать со следствием.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Предприниматель Алишер Ходиев, подозреваемый по делу бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадирова, освобожден из-под стражи в Испании на основании решения Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Город Ташкент. Узбекистан. Архивное фото
© Flickr / Eric Haglund
В Узбекистане самый низкий риск развития коррупции в Центральной Азии
Об этом "Газете.uz" сообщили источники в правоохранительных органах. Алишер Ходиев обвиняется в отмывании денег, мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

В своем обращении заключенный под стражу Алишер Ходиев выразил намерение о добровольной явке в Узбекистан и сотрудничестве со следствием.

"Освобождение его из-под стражи никоим образом не связано с изменением версии следствия в отношении Ходиева, он все еще является обвиняемым по делу по всем пунктам предъявленного ему обвинения. В ходе следствия будут проверены все его доводы", — отметил источник.

Поскольку по экономическим делам особое внимание уделяется возмещению ущерба со стороны обвиняемых, 40-летнему предпринимателю предоставлена возможность добровольно явиться в Узбекистан и участвовать в следственных действиях.

Алишер Ходиев был арестован в марте этого года в Барселоне по запросу Генеральной прокуратуры Узбекистана. Суд Мадрида 17 июня вынес постановление об экстрадиции в Узбекистан находящегося в международном розыске Ходиева. Однако 7 августа испанский суд отменил первое постановление об экстрадиции, сославшись на то, что Генпрокуратура этой страны исключила его из списка разыскиваемых лиц.

Наручники на двери клети
© Sputnik / Виталий Белоусов
В Узбекистане задержан бывший генпрокурор
Уголовное дело в отношении Рашитжона Кадирова было возбуждено Генпрокуратурой Узбекистана в феврале. Он обвиняется по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 210 (получение взятки) Уголовного кодекса.

В марте были задержаны бывшие заместители генпрокурора Улугбек Суннатов и Жамшид Файзиев. Всего по делу Рашитжона Кадирова обвинения предъявлены 24 лицам, из них 21 человек взят под стражу.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Не все гладко

    Экс-президент Роберт Кочарян считает, что в армяно-российских отношениях сегодня есть проблемы, хотя власти в Армении заявляют об их высоком уровне.

  • Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша и новые машины неотложной помощи
    Купить здоровье

    Минздрав призывает латвийцев платить за медицину: для доступа к полной корзине услуг придется сделать взносы на два года вперед.

  • Лось, архивное фото
    Осторожно, дикие животные!

    В Литве за один день произошли сразу два ДТП из-за диких животных, в результате пострадали два человека.

  • Скорость
    ДТП в Комрате

    Погибшим в громком ДТП в Комрате оказался многократный чемпион Молдовы по карате киокушинкай Олег Кара.

  • Президент Эстонии у Нарвского колледжа, где оборудованы рабочие помещения на время работы президента в Нарве
    Нарвский пиар

    Почему "переселение" президента Эстонии в Нарву не решит ни одну из проблем русскоязычного региона страны – в материале Sputnik.

  • Граница
    Пора домой

    Власти Южной Осетии выдворили с территории республики пятерых граждан Грузии, задержанных ранее за нарушение границы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В российском полевом лагере развернули пункт питания
В небе и на земле: в России закончились учения "Мирная миссия - 2018"
Немец изобрел электромобиль для незрячих
Расширяя границы: в Германии изобрели электромобиль для слепых
Рюкзак для школьников.
Лучший друг школьника: как выбрать ранец

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054