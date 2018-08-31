Ходиев освобожден по делу об отмывании денег совместно с экс-генпрокурором

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Предприниматель Алишер Ходиев, подозреваемый по делу бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадирова, освобожден из-под стражи в Испании на основании решения Генеральной прокуратуры Узбекистана.
В своем обращении заключенный под стражу Алишер Ходиев выразил намерение о добровольной явке в Узбекистан и сотрудничестве со следствием.
"Освобождение его из-под стражи никоим образом не связано с изменением версии следствия в отношении Ходиева, он все еще является обвиняемым по делу по всем пунктам предъявленного ему обвинения. В ходе следствия будут проверены все его доводы", — отметил источник.
Поскольку по экономическим делам особое внимание уделяется возмещению ущерба со стороны обвиняемых, 40-летнему предпринимателю предоставлена возможность добровольно явиться в Узбекистан и участвовать в следственных действиях.
Алишер Ходиев был арестован в марте этого года в Барселоне по запросу Генеральной прокуратуры Узбекистана. Суд Мадрида 17 июня вынес постановление об экстрадиции в Узбекистан находящегося в международном розыске Ходиева. Однако 7 августа испанский суд отменил первое постановление об экстрадиции, сославшись на то, что Генпрокуратура этой страны исключила его из списка разыскиваемых лиц.
В марте были задержаны бывшие заместители генпрокурора Улугбек Суннатов и Жамшид Файзиев. Всего по делу Рашитжона Кадирова обвинения предъявлены 24 лицам, из них 21 человек взят под стражу.