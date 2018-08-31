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Узбекские милиционеры возле дома

Липовое ограбление: мужчина сам себя избил и заявил о пропаже 58 миллионов

AP Photo / Anvar Ilyasov
Происшествия
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Водитель грузовика, перевозившего мебель, подал в полицию заявление по факту якобы нападения на него неизвестных, когда он возвращался после доставки заказа с деньгами.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента вывели на чистую воду мужчину, заявившего о нападении, которого не было, чтобы обманом завладеть деньгами работодателя.

Банковские карты. Иллюстративное фото.
© Flickr/ frankieleon
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Утром 27 августа мужчина сообщил в полицию, что на него совершено разбойное нападение и похищено 58 миллионов сумов. Деньги, пояснил заявитель, принадлежат не ему, а частному предприятию по производству мебели, где он работает водителем.

На место происшествия – в Учтепинский район – немедленно выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший, 25-летний Жавохир У., рассказал сотрудникам ГУВД, что он на служебном автомобиле марки "Лабо" возвращался от заказчика с деньгами. Когда ехал по улице Истирохат, на его пути остановился "Матиз", откуда выскочили двое не известных ему мужчин. По словам Жавохира, незнакомцы избили его, оставив на лице синяк, а на руках – порезы ножом, забрали у него 58 миллионов сумов, полученных от заказчика мебели, после чего сели в свою машину и скрылись в неизвестном направлении.

Квартира
© Sputnik / Павел Лисицын
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В результате установлено, что на самом деле никакого разбойного нападения не было. Жавохир, работающий водителем на ЧП, принадлежащем его родственнику, решил присвоить 58 миллионов сумов, полученные за мебель от заказчика. Деньги он спрятал в доме своего приятеля. Историю с разбойным нападением выдумал. Чтобы все выглядело правдоподобно, он сам нанес себе телесные повреждения. Мужчина наивно полагал, что правда никогда не всплывет и все родственники будут верить ему и винить правоохранительные органы в бездействии.

Жавохиру У. придется ответить по всей строгости закона за ложь. И по всей видимости, ответ ему придется держать и перед родственниками и знакомыми, которых он пытался обмануть.




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