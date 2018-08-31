На предприятии под Нижним Новгородом прогремел взрыв: есть погибшие

Это произошло в цехе по производству аммонала на заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В цехе по производству аммонала завода имени Я.М.Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

Взрыв прогремел в месте, где утилизируют вышедшие из обращения мины. Есть погибшие и пострадавшие, точные данные пока не сообщаются.

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В результате взрыва начался пожар на площади около сотни квадратных метров третьего, то есть повышенного уровня опасности. Пожарным удалось локализовать возгорание спустя несколько часов.

По данным источников, могли пострадать четыре человека, трое погибли, еще троих ищут под завалами.

Следственный комитет России начал проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Завод имени Свердлова считается базовым предприятием боеприпасной отрасли страны, служит полигоном для освоения автоматизированных систем управления. Официальная дата основания – июнь 1916 года.