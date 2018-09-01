13:52 01 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск

Сотрудник аэропорта Сочи погиб во время инцидента с загоревшимся Boeing

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
Получить короткую ссылку
29401

В результате неудачной посадки в аэропорту Сочи пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Utair пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Один из сотрудников Международного аэропорта Сочи скончался во время оперативных мероприятий, связанных с инцидентом с загоревшимся самолетом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Сочи, предположительная причина смерти - сердечный приступ.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на субботу выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВВП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося.

Сообщается, что по меньшей мере 18 человек пострадали в результате инцидента, в том числе трое детей.

"Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно, от сердечного приступа скончался один из его сотрудников. Международный аэропорт Сочи выражает соболезнования родственникам и близким. Семье будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В настоящее время ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В российском полевом лагере развернули пункт питания
В небе и на земле: в России закончились учения "Мирная миссия - 2018"
В Великобритании родился щенок с двумя носами
Рецепт мимишности песика: хвостик и два носика
Рюкзак для школьников.
Как правильно подобрать рюкзак для школьника

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054