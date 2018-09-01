Сотрудник аэропорта Сочи погиб во время инцидента с загоревшимся Boeing

В результате неудачной посадки в аэропорту Сочи пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Utair пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Один из сотрудников Международного аэропорта Сочи скончался во время оперативных мероприятий, связанных с инцидентом с загоревшимся самолетом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Сочи, предположительная причина смерти - сердечный приступ.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на субботу выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВВП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося.

Сообщается, что по меньшей мере 18 человек пострадали в результате инцидента, в том числе трое детей.

"Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно, от сердечного приступа скончался один из его сотрудников. Международный аэропорт Сочи выражает соболезнования родственникам и близким. Семье будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В настоящее время ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.