Муж с женой отобрали деньги и телефон у жительницы Ташкента

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента супружеская пара, применив силу, отобрала телефон и деньги у местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Узбекистан.

Вскоре правоохранители арестовали супругов.

Ранее сотрудники ГУВД Ташкента вывели на чистую воду мужчину, заявившего о нападении, которого не было, чтобы обманом завладеть деньгами работодателя.

Также недавно гражданин Узбекистана избил и ограбил жительницу Хабаровска. Злоумышленник отобрал у девушки телефон, с которым собирался вернуться в республику. Сейчас мужчина находится под стражей и свою вину отрицает.