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Человек в маске балаклавы. Архивное фото

Муж с женой отобрали деньги и телефон у жительницы Ташкента

© Foto: Wikipedia
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Правоохранительные органы арестовали преступников.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента супружеская пара, применив силу, отобрала телефон и деньги у местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Узбекистан.

Вскоре правоохранители арестовали супругов.

Ранее сотрудники ГУВД Ташкента вывели на чистую воду мужчину, заявившего о нападении, которого не было, чтобы обманом завладеть деньгами работодателя.

Также недавно гражданин Узбекистана избил и ограбил жительницу Хабаровска. Злоумышленник отобрал у девушки телефон, с которым собирался вернуться в республику. Сейчас мужчина находится под стражей и свою вину отрицает.

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Теги:
Ограбление и кража, Ташкент, Узбекистан



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