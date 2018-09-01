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Пожилая женщина на скамейке

Пенсионерка из Петербурга одновременно получала пенсию в Узбекистане и РФ

© Flickr/ Victor
Происшествия
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В Ленинградской области пожилая женщина обманула пенсионную систему на 1,25 миллиона рублей.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. 79-летняя жительница Соснового Бора в Ленинградской области получила условный срок за мошенничество с пенсионными выплатами. Об этом сообщает интернет-издание Neva.today.

Ранее она проживала в Узбекистане и там впервые оформила себе пенсию в 1994 году.

Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Затем женщина переехала в Россию, в Сосновый Бор, и оформила пенсию уже там. При этом она предоставила отделу социальной защиты недостоверные сведения, не сказав о пенсии в другой стране.

На этом старушка не остановилась и в 1996 году зарегистрировалась в Белгородской области, опять оформив пенсию.
Таким образом, пенсионерка обманула систему на 1,25 миллиона рублей.

Женщина признала вину и получила в виде наказания два года условно. 

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