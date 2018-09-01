В США полицейские застрелили актрису из сериала "Скорая помощь"

Ванесса Маркес была экстренно доставлена в больницу, однако врачам спасти ее не удалось.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Полицейские застрелили актрису Ванессу Маркес, снимавшуюся в сериале "Скорая помощь", в ее собственной квартире в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает РИА Новости.

Сотрудники полиции Пасадины приехали к 49-летней актрисе, которая страдала психическим расстройством, по вызову хозяина квартиры — он хотел удостовериться, что с ней все в порядке.

Стражи порядка и врачи-психиатры более полутора часов убеждали актрису согласиться на помощь врачей. В процессе разговора Маркес схватила пневматический пистолет и направила его на полицейских, которые, приняв оружие за настоящее, открыли огонь на поражение.

Актриса, получившая ранение, была экстренно доставлена в больницу, однако врачам спасти ее не удалось.

Ванесса Маркес наиболее известна по роли медсестры Венди Голдман в сериале "Скорая помощь", а также по драме "Выстоять и добиться".