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Работа американской полиции

В США полицейские застрелили актрису из сериала "Скорая помощь"

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Происшествия
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Ванесса Маркес была экстренно доставлена в больницу, однако врачам спасти ее не удалось.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Полицейские застрелили актрису Ванессу Маркес, снимавшуюся в сериале "Скорая помощь", в ее собственной квартире в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает РИА Новости.

Сотрудники полиции Пасадины приехали к 49-летней актрисе, которая страдала психическим расстройством, по вызову хозяина квартиры — он хотел удостовериться, что с ней все в порядке.

Стражи порядка и врачи-психиатры более полутора часов убеждали актрису согласиться на помощь врачей. В процессе разговора Маркес схватила пневматический пистолет и направила его на полицейских, которые, приняв оружие за настоящее, открыли огонь на поражение.

Актриса, получившая ранение, была экстренно доставлена в больницу, однако врачам спасти ее не удалось.

Ванесса Маркес наиболее известна по роли медсестры Венди Голдман в сериале "Скорая помощь", а также по драме "Выстоять и добиться".

Теги:
Соединенные Штаты Америки



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