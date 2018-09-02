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Сотрудник закрывает дверь следственного изолятора

В Узбекистане двое мужчин ограбили водителя грузовика

Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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41701

Злоумышленники силой забрали у водителя и пассажира 97 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. На территории махаллинского схода граждан "Учтепа" узбекистанцы ограбили водителя грузовика ЗИЛ, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Злоумышленники перекрыли дорогу грузовому автомобилю "Нексией", силой вытащили водителя и пассажира из машины и потребовали полмиллиона сумов. 

Таких денег у мужчин с собой не было, поэтому преступники забрали 97 тысяч сумов и скрылись.

Позднее правоохранительным органам удалось задержать жителей Пастдаргомского района У.С. и Ч.Р. Проводится расследование.

Теги:
Ограбление и кража, Самаркандская область



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