В Узбекистане двое мужчин ограбили водителя грузовика

Злоумышленники силой забрали у водителя и пассажира 97 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. На территории махаллинского схода граждан "Учтепа" узбекистанцы ограбили водителя грузовика ЗИЛ, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Злоумышленники перекрыли дорогу грузовому автомобилю "Нексией", силой вытащили водителя и пассажира из машины и потребовали полмиллиона сумов.

Таких денег у мужчин с собой не было, поэтому преступники забрали 97 тысяч сумов и скрылись.

Позднее правоохранительным органам удалось задержать жителей Пастдаргомского района У.С. и Ч.Р. Проводится расследование.