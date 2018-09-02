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Гражданка Узбекистана хотела попасть на территорию Турции в чемодане

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Девушке был запрещен въезд в страну, поэтому она решила пересечь границу нелегально.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Турецкие пограничники нашли в чемодане 24-летнего гражданина Грузии узбекистанку. Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на турецкие СМИ.

Инцидент произошел на турецко-грузинской границе. Подозрения правоохранителей вызвал большой черный чемодан, с которым грузин проходил паспортный и таможенный контроль. На границе от него потребовали открыть чемодан и обнаружили в нем нелегальную путешественницу - 27-летнюю гражданку Узбекистана.

Полиция арестовала девушку и парня. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что узбекистанец пытался попасть на территорию России в баке для воды. Пограничники арестовали нарушителя в апреле на станции Илецк во время пересечения российско-казахстанской границы.

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Теги:
Грузия, Турция, Узбекистан



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