В Крыму узбека пытались обмануть на 150 тысяч рублей за оформление паспорта

Мошенница заявила, что якобы с иностранцев берут вознаграждение за получение документов.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Жительница Крыма потребовала у гражданина Узбекистана 150 тысяч рублей за помощь в оформлении российского паспорта, сообщает РИА Новости.

Девушка заявила, что с иностранцев якобы берут материальное вознаграждение за документы, деньгами она собиралась распорядиться по собственному усмотрению.

Фото: Официальный сайт партии "Единая Россия" Джураева: получение гражданства России должно включать в себя строгий отбор

Сотрудники УФСБ России по Крыму задержали 23-летнюю нарушительницу, она находится под подпиской о невыезде.

За последний год в РФ выросло число желающих ограничить поток мигрантов – с 58% до 67%. Доля граждан, выступающих под лозунгом "Россия для русских", увеличилась с 10% до 19%. Среди наиболее нежелательных национальностей называют китайцев, вьетнамцев и цыган. В целом уровень этнофобии вырос на 12 процентных пунктов.

По данным экспертов, это можно объяснить внутренними причинами – например, безработицей.