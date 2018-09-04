18:37 04 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Валюта

Спецслужбы пресекли попытку контрабанды 5,3 млн долларов в Кыргызстан

© Foto : NewsTeam
Происшествия
Получить короткую ссылку
31610

Жители Андижанского района пытались незаконно переправить через границу крупную сумму денег на автомобиле.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли попытку контрабанды в Кыргызстан 5,3 миллиона долларов, сообщил телеканал "Узбекистан 24".

Оперативные сотрудники управления Службы госбезопасности по Андижанской области задержали трех жителей одного из районов, граничащих с Кыргызстаном. На автомобиле они пытались незаконно перевезти в соседнюю страну 5,3 миллиона долларов.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. За контрабанду крупной суммы наличной валюты задержанным грозит лишение свободы сроком до восьми лет.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

  • Открытие магазина IKEA в Риге
    Принципиальный вопрос

    Жительница Риги пожаловалась на то, что в только что открывшемся магазине мебели ее обслужили не на государственном языке.

  • Литовские железные дороги
    Требуем компенсации!

    Латвия потребовала от "Литовских железных дорог" более 50 миллионов евро за разобранную десять лет назад ветку.

  • Обрыв троллейбусных проводов на проспекте Штефана чел Маре
    Странный поступок

    Житель Кишинева, который облизывал лобовое стекло троллейбуса, парализовал уличное движение на оживленной улице города.

  • Подлодка С-12 совершила самый длительный, 62-дневный, боевой поход среди советских подводных лодок в Великой Отечественной войне
    На дне

    Советская подлодка "С-12", затонувшая во время Великой Отечественной войны, найдена неподалёку от северного побережья Эстонии.

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Модель на стенде компании Pandora на Московском международном автомобильном салоне 2018.
Шик, блеск, скорость: в Москве проходит автомобильный салон
Дроном вернули потерявшегося верблюжонка
Верблюжонка-потеряшку в степи вернули в стадо с помощью дрона
Народная игра кок-бору
Кочевые традиции: как играть в кок-бору

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054