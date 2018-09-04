Спецслужбы пресекли попытку контрабанды 5,3 млн долларов в Кыргызстан

Жители Андижанского района пытались незаконно переправить через границу крупную сумму денег на автомобиле.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли попытку контрабанды в Кыргызстан 5,3 миллиона долларов, сообщил телеканал "Узбекистан 24".

Оперативные сотрудники управления Службы госбезопасности по Андижанской области задержали трех жителей одного из районов, граничащих с Кыргызстаном. На автомобиле они пытались незаконно перевезти в соседнюю страну 5,3 миллиона долларов.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. За контрабанду крупной суммы наличной валюты задержанным грозит лишение свободы сроком до восьми лет.