В Ташкенте пассажир такси ударил водителя ножом

Это уже не первый подобный случай за последнюю неделю, 1 сентября в Бекабаде конфликт между старшеклассниками закончился ранением одного из них.

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. В Ташкенте пьяный пассажир такси в результате конфликта убил водителя ножом, сообщает портал Podrobno.uz.

По данным МВД, 3 сентября житель Сергелийского района Ю.Г. поймал машину "Нексия". Затем у него возникла ссора с таксистом, при этом нарушитель был пьян.

В результате водителя госпитализировали, преступника задержали. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сообщалось о случае поножовщины в одной из школ города Бекабада в Ташкентской области. К ранению одного из учащихся старших классов привел конфликт между подростками. В результате мальчик оказался в больнице, второго задержали.

Согласно статье 104 Уголовного кодекса Узбекистана, умышленное тяжкое телесное повреждение наказывается ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет. В случае ранения беременной женщины или с особой жестокостью тюремный срок может увеличиться до 8 лет.