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Водитель в автомобиле

ГУВД Ташкента за три дня выявило более 30 пьяных водителей

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Кроме нетрезвых водителей, инспекторы ДПС выявили нарушения правил перевозки пассажиров.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. ГУВД Ташкента выявило 33 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Причем 25 из них ехали пьяными по ночным улицам города. Всего же за трое суток – со 2 по 4 сентября – было выявлено 33 водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии. На запрещающий сигнал светофора проехали 54 водителя, проигнорировали дорожные знаки 119 водителей, говорится в сообщении ГУВД Ташкента.

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Без документов на момент проверки оказались 46 водителей, не пристегнулись ремнем безопасности 292 водителя. Кроме того, инспекторами ДПС были выявлены нарушители правил перевозки пассажиров, а также водители, разговаривавшие по телефону в момент управления транспортным средством, и ехавшие на автомобиле с тонированными стеклами без официального разрешения.




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