Узбекские рабочие в Котельниках отравились из-за плохого состояния столовой

Общая сумма штрафов за нарушения санитарного законодательства, выявленные по итогам проверок после отравления строителей в Котельниках, составила свыше 1 миллиона 292 тысяч рублей, материалы о нарушениях направлены в районные суды.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Причиной массового отравления узбекских рабочих в Котельниках стало крайне неудовлетворительное санитарное состояние столовых на стройплощадках и неудовлетворительное содержание цехов, где производилась еда, закупаемая у поставщика, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

В конце августа 26 человек отравились в подмосковных Котельниках после приема пищи, один из них скончался, еще 23 были госпитализированы. Все отравившиеся строители оказались гражданами Узбекистана, они уже выписаны из больницы.

Как сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, завтраки, обеды и ужины были организованы непосредственно в столовых раздаточных на стройплощадках.

"Расследование показало, что санитарно-техническое состояние столовых раздаточных на стройплощадках крайне неудовлетворительное, сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность доставляемой пищевой продукции, отсутствуют", - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Доставкой и раздачей пищи занималось сторонняя компания ООО "МирАШ"– изготовитель и поставщик готовой продукции с предприятия общественного питания, размещенного в Северном административном округе.

"При проверке предприятия, где осуществлялось изготовление пищевой продукции для строительных рабочих, установлено, что санитарное состояние и содержание помещений неудовлетворительное, производственные цеха по назначению не используются, в связи с чем нарушена поточность технологических процессов", - отмечается в сообщении.

В управлении добавили, что организация не предоставила документы на продукцию, отправляемую на строительные площадки, а также медицинскую документацию на персонал.

По результатам исследований в пробах полуфабрикатов крупнокусковых охлажденных окорочков "Особый" и крылышек от птицефабрики "Северная", а также в пельменях "Малютка" производителя "Гурман" обнаружены патогенные микроорганизмы – сальмонеллы, а в смывах с одежды, рук персонала, чистой посуды, оборудования и инвентаря - стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, отметили в управлении Роспотребнадзора.

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Из-за истечения сроков годности, отсутствия маркировки, сопроводительных документов, технологических карт снято с реализации и уничтожено около 2,27 тонны продукции, еще порядка 1,6 тонны пельменей "Малютка" арестовано.

Кроме того, опечатаны помещения в семи объектах, где проживали, питались и готовили рабочие. В результате проверок вспышечная заболеваемость была локализована в течение трех дней, новых случаев кишечных инфекций среди рабочих не зарегистрировано.

Административные материалы эпидемиологического расследования отравлений направлены в районные суды для приостановления деятельности объектов. Решением районных судов на 4 августа 2018 года уже приостановлена деятельность общежития по адресу: Мукомольный проезд, дом 6 (на 20 суток), столовой (на 90 суток) и производства ООО "МирАШ" (на 80 суток).

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Кроме того, ведомство направило в суд материалы для закрытия хостела, где проживали рабочие. В отношении юридических и должностных лиц вынесено 16 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 1 миллион 292 тысячи рублей, направлены письма в управления Роспотребнадзора по Московской и Ленинградской областям для принятия мер в отношении производителей продукции, не соответствующей нормативным требованиям.

Информация о групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди строительных рабочих и результатах эпидемиологического расследования направлена в следственные органы для возбуждения уголовного дела в отношении организаций: "Импульс", "БОЭС Констракшн" и "МирАШ" по статье 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).