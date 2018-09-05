Узбекские рабочие в Котельниках отравились из-за плохого состояния столовой

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Причиной массового отравления узбекских рабочих в Котельниках стало крайне неудовлетворительное санитарное состояние столовых на стройплощадках и неудовлетворительное содержание цехов, где производилась еда, закупаемая у поставщика, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.
В конце августа 26 человек отравились в подмосковных Котельниках после приема пищи, один из них скончался, еще 23 были госпитализированы. Все отравившиеся строители оказались гражданами Узбекистана, они уже выписаны из больницы.
Как сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, завтраки, обеды и ужины были организованы непосредственно в столовых раздаточных на стройплощадках.
"Расследование показало, что санитарно-техническое состояние столовых раздаточных на стройплощадках крайне неудовлетворительное, сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность доставляемой пищевой продукции, отсутствуют", - говорится на сайте Роспотребнадзора.
Доставкой и раздачей пищи занималось сторонняя компания ООО "МирАШ"– изготовитель и поставщик готовой продукции с предприятия общественного питания, размещенного в Северном административном округе.
"При проверке предприятия, где осуществлялось изготовление пищевой продукции для строительных рабочих, установлено, что санитарное состояние и содержание помещений неудовлетворительное, производственные цеха по назначению не используются, в связи с чем нарушена поточность технологических процессов", - отмечается в сообщении.
В управлении добавили, что организация не предоставила документы на продукцию, отправляемую на строительные площадки, а также медицинскую документацию на персонал.
По результатам исследований в пробах полуфабрикатов крупнокусковых охлажденных окорочков "Особый" и крылышек от птицефабрики "Северная", а также в пельменях "Малютка" производителя "Гурман" обнаружены патогенные микроорганизмы – сальмонеллы, а в смывах с одежды, рук персонала, чистой посуды, оборудования и инвентаря - стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, отметили в управлении Роспотребнадзора.
Кроме того, опечатаны помещения в семи объектах, где проживали, питались и готовили рабочие. В результате проверок вспышечная заболеваемость была локализована в течение трех дней, новых случаев кишечных инфекций среди рабочих не зарегистрировано.
Административные материалы эпидемиологического расследования отравлений направлены в районные суды для приостановления деятельности объектов. Решением районных судов на 4 августа 2018 года уже приостановлена деятельность общежития по адресу: Мукомольный проезд, дом 6 (на 20 суток), столовой (на 90 суток) и производства ООО "МирАШ" (на 80 суток).
Информация о групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди строительных рабочих и результатах эпидемиологического расследования направлена в следственные органы для возбуждения уголовного дела в отношении организаций: "Импульс", "БОЭС Констракшн" и "МирАШ" по статье 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).