У следователей появилась новая версия убийства полицейского на "Курской"

По версии правоохранителей, подозреваемый не стрелял в сержанта Андрея Райского, причиной смерти стал удар тупым предметом по голове.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Москве следователи назвали новую версию убийства сотрудника полиции на "Курской", сообщает Sputnik Кыргызстан.

Подозреваемый уроженец РК Нурлан Муратов не стрелял в сержанта Андрея Райского, а нанес ему несовместимый с жизнью удар тупым предметом по голове.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в метро Москвы

Согласно предварительным данным, полицейский остановил кыргызстанца для проверки документов, но между ними завязался конфликт, а затем и драка. Муратов несколько раз ударил Райского кастетом, тот выстрелил из служебного пистолета, но пуля рикошетом попала ему в глаз.

При этом эксперты не обнаружили отпечатки пальцев Муратова на пистолете Райского.

Об убийстве стало известно вечером 2 сентября, тело Андрея Райского обнаружили в подсобном помещении на станции метро "Курская". Подозреваемого задержали в тот же день. Следствие продолжается.