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Сотрудник следственного изолятора

Руководители пяти рынков в Ташкенте арестованы за хищения около $4 млн

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Руководители пяти крупных рынков в Ташкенте заключены под стражу по обвинению в хищении около четырех миллионов долларов и нанесении ущерба государству, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Рынок Абу-Сахий в Ташкенте
REUTERS / Stringer
Лола Каримова-Тилляева продала рынок "Абу-Сахий" в Ташкенте

По данным пресс-службы, в отношении руководителей семи крупных рынков и базаров Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере". Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

"В ходе расследования пятерым руководителям рынков была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается", - уточнил представитель ведомства. По его словам, еще по отношению к двум подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, поскольку они возместили причиненный ущерб.

По данным следствия, подозреваемые обвиняются в хищении государственных средств, в покупке некачественных товаров, а также в нелегальной продаже торговых точек на рынках на общую сумму около 32 миллиардов сумов (около 4 миллионов долларов).

Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан, Ташкент



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