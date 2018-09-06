Завотделением ташкентской больницы задержан за вымогательство

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Ташкентский врач задержан за вымогательство денег за проведение операции, передает пресс-служба ГУВД столицы.
По данному факту органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 211 ("Дача взятки") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Этим летом Минздрав республики начал проводить реформы по повышению качества и эффективности медицины в стране. В регионах на руководящие должности за последнее время назначили 134 профессора и доктора наук из республиканских больниц и госпиталей. Должности начальников районных и городских медицинских объединений заняли 183 квалифицированных врача.