Завотделением ташкентской больницы задержан за вымогательство

Врач требовал с пациента 200 долларов для того, чтобы провести ему операцию.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Ташкентский врач задержан за вымогательство денег за проведение операции, передает пресс-служба ГУВД столицы.

Заведующий отделом одной из больниц Миржахон У. потребовал за проведение операции 200 долларов США. При получении указанной суммы он был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 211 ("Дача взятки") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Этим летом Минздрав республики начал проводить реформы по повышению качества и эффективности медицины в стране. В регионах на руководящие должности за последнее время назначили 134 профессора и доктора наук из республиканских больниц и госпиталей. Должности начальников районных и городских медицинских объединений заняли 183 квалифицированных врача.