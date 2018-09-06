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Преступник за решеткой

В Петербурге узбекистанца арестовали за изнасилование беременной женщины

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Согласно материалам уголовного дела, гражданин республики напал на нее ночью 12 мая, а также похитил мобильный телефон.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Санкт-Петербурге гражданина Узбекистана арестовали за изнасилование и ограбление беременной женщины, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным правоохранительных органов, 26-летний Шерзотджон Сафаров напал на потерпевшую 12 мая, изнасиловал ее и похитил мобильный телефон.

При этом женщина находилась на поздних сроках беременности.

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Согласно статье 131 Уголовного кодекса России, изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей либо с использованием ее беспомощного состояния, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. При этом в случае отягчающих обстоятельств – тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражения ее ВИЧ-инфекцией и других – срок наказания может увеличиться до 15 лет.

Теги:
Изнасилование, Узбекистан, Санкт-Петербург



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