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Полиция и скорая помощь

Пятеро узбекистанцев погибли в ДТП под Липецком

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Столкнулись Toyota RAV4, следовавший по направлению в Липецк, и ВАЗ-2103, ехавший во встречном направлении.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Пять человек погибли, еще один получил тяжелые травмы в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МВД по региону Наталью Маслакову.

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По данным Главного управления МЧС по региону, авария произошла около 20:30 мск на автодороге Липецк - Чаплыгин возле населенного пункта Богородицкое Добровского района.

"Столкнулись Toyota RAV4, следовавший по направлению в Липецк, и ВАЗ-2103, ехавший во встречном направлении. В результате аварии погиб водитель и четыре пассажира ВАЗ, водитель Toyota госпитализирован", - сказала Маслакова.

По ее словам, какой именно автомобиль выехал на встречную полосу - устанавливается. Маслакова также отметила, что все погибшие - уроженцы Узбекистана, легально проживавшие в Добровском районе и имевшие все необходимые разрешительные документы.

Как рассказали РИА Новости в ЦРБ Добровского района, пострадавший водитель иномарки находится в тяжелом состоянии, у него сочетанная травма.

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Теги:
авария, ДТП



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