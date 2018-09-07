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Пожар в Учтепинском районе Ташкента

В Учтепинском районе Ташкента загорелся цех

© ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Один человек получил незначительные ожоги.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Учтепинском районе Ташкента 6 сентября загорелся цех по производству рулонного кровельного материала – толя. Об этом пишет пресс-служба ГУВД.

Пожар тушили четыре боевых расчета УПБ ГУВД Ташкента. Огонь был полностью ликвидирован.

Пожар в Учтепинском районе Ташкента
© ГУВД г. Ташкента
Пожар в Учтепинском районе Ташкента

В результате пожара пострадал автомобиль "Газель", часть продукции и помещения цеха. Один человек получил незначительные ожоги.

Причина пожара и сумма ущерба выясняются.

В августе в Алмазарском районе Ташкента охватило огнем жилой дом, тогда никто не пострадал.

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Теги:
Пожар, Ташкент, Узбекистан



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