В Учтепинском районе Ташкента загорелся цех

Один человек получил незначительные ожоги.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Учтепинском районе Ташкента 6 сентября загорелся цех по производству рулонного кровельного материала – толя. Об этом пишет пресс-служба ГУВД.

Пожар тушили четыре боевых расчета УПБ ГУВД Ташкента. Огонь был полностью ликвидирован.

© ГУВД г. Ташкента Пожар в Учтепинском районе Ташкента

В результате пожара пострадал автомобиль "Газель", часть продукции и помещения цеха. Один человек получил незначительные ожоги.

Причина пожара и сумма ущерба выясняются.

В августе в Алмазарском районе Ташкента охватило огнем жилой дом, тогда никто не пострадал.