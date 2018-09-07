СК возбудил дело по факту гибели 5 узбекистанцев в ДТП в Липецкой области

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пяти граждан Узбекистана в ДТП в Липецкой области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Уголовное дело возбуждено после гибели пяти человек в ДТП. Вчера вечером столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ 2103. Водитель и четверо пассажиров отечественного автомобиля скончались на месте. Все они - уроженцы Узбекистана", - говорится в сообщении.

По данным Главного управления МЧС по региону, авария произошла 6 сентября около 20:30 мск на автодороге Липецк - Чаплыгин возле населенного пункта Богородицкое Добровского района. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пять человек погибли, еще один получил тяжелые травмы. МЧС Узбекистана подтвердило, что погибшие были гражданами республики.

По данным ЦРБ Добровского района, пострадавший водитель иномарки находится в тяжелом состоянии, у него сочетанная травма.